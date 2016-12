- Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia, che costantemente si prodiga in difesa degli animali, è stato preso a calci e pugni, riportando la frattura del setto nasale. Stoppa si è imbattuto in un allevamento abusivo di cavalli a Treviso, dove è stato aggredito dal propietario. La prognosi per l'inviato è di venti giorni.

Edoardo Stoppa è da sempre impegnato nella difesa dei diritti degli animali e la sua missione questa volta riguardava un allevamento abusivo di cavalli nella zona di Treviso. All'inivato erano giunte diverse segnalazioni da residenti che denunciavano le cattive condizioni dei poveri animali e l'inviato di 'Striscia' era andato sul posto per sincerarsi dell'effettiva situazione.

Mentre la troupe televisiva riprendeva, il proprietario dei cavalli si è scagliato brutalmente contro Stoppa. L'inviato è stato preso a ceffoni, pugni e calci. Dopo essere stato afferrato alla gola, fortunatamente è riuscito a fuggire, con il naso fratturato.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri che si sono occupati dell'aggressione. Se un lieto fine non c'è stato per Stoppa, finito in ospedale, per i cavalli sì: i Nas, infatti, hanno posto sotto sequestro l'allevamento.