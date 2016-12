Rimpianti per l'orsetto Knut, si pensa alla clonazione

foto Tgcom 14:22 - Ad un anno dalla scomparsa dell'orsetto Knut, la mascotte dello Zoo di Berlino, il simpatico animale che ha fatto impazzire tutto il mondo per la sua bellezza e tenerezza, i tedeschi ancora lo piangono. E c'è chi ha fatto una proposta stravagante: clonare l'orsetto per farlo rivivere. A proporre questa idea è stato uno scienziato Usa, Mark Westhusin, presentandola al Berliner Kurier. - Ad un anno dalla scomparsa dell'orsetto Knut, la mascotte dello Zoo di Berlino, il simpatico animale che ha fatto impazzire tutto il mondo per la sua bellezza e tenerezza, i tedeschi ancora lo piangono. E c'è chi ha fatto una proposta stravagante: clonare l'orsetto per farlo rivivere. A proporre questa idea è stato uno scienziato Usa, Mark Westhusin, presentandola al Berliner Kurier.

L'orsetto polare, da quando era diventato la mascotte dello Zoo, aveva attirato tante persone a Berlino, tutte in fila per poterlo vedere dal vivo. La proposta dello scienziato è subito rimbalzata in giro per il web grazie al rilancio della notizia dal Bild, storico settimanale tedesco.