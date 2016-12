L'odissea di Goku, il cane che non cammina

"Non so quanto ho scritto... non so quanto abbiamo pianto per lui, non so quante lotte abbiamo fatto per poter vincere ma ... ad oggi... con il capo basso, forse dobbiamo accettare la nostra sconfitta .... Goku non camminerà mai....



Era stato abbandonato da cucciolo, era felice, correva tanto, tanto... poi improvvisa paralisi, con continui esercizi, riabilitazione, nuoto ha iniziato a muovere le zampe anteriori. Per un momento abbiamo pensato: "Ce l'abbiamo fatta!!! Goku (alcuni lo ricorderanno come quorum) sta lottando con tutte le sue forze, ce la faremo, sì, ce la faremo! Tutti ci hanno aiutato a sostenerlo (le spese non sono state poche purtroppo)e noi eravamo felici di lottare con lui.



Lui che volevano sopprimere perché non camminava, lui che lottava tra la vita e la morte, lui che ha tanto lottato ora....



Ora però... Goku ha perso le speranze, ha perso la gioia di combattere, si ostina a fare solo piccoli passi e si riposa, è il secondo carrellino che compriamo sperando di trovare qualcosa che gli dia l'illusione di correre come tanti altri... Goku ogni giorno fa qualche passetto in più ma... ormai ha perso la gioia di vivere.



Lui è eternamente in pensione e anche se è coccolato, amato... non è solo e le coccole le deve dividere con altri 50 suoi amici.



Mi sarebbe piaciuto scrivere "finalmente Goku ha trovato un angelo che lo accompagna nelle sue passeggiate, che lo sostiene, che lo accarezza, che lo assicura che gli dia quella voglia che tanto aveva ma che ora... non ha più...". Mi sarebbe piaciuto ma... non posso scriverlo.



Un adozione del cuore, un adozione di chi sa che deve dedicare gran parte del tempo a lui, per ricominciare a vivere, per farlo lottare perché solo la vera lotta potrà permettere a Goku di camminare sul carrellino e non aspettare che altri lo trascinino, la forza di Goku siamo noi tutti ma Goku ha bisogno di un angelo vero. Ci sarà mai?



Anni fa mi chiamarono in televisione per un cagnolino con lo stesso problema di Goku e trovò adozione dopo pochi giorni, se qualcuno ci potesse aiutare, darci la possibilità di farlo vedere al mondo... noi... noi potremmo gridare ancora una volta che "gli angeli esistono!" Goku ha solo un anno e mezzo...



un grazie particolare a chi sta aiutando goku a lottare e toglie il suo tempo ad altri piccini, grazie a Christian e Corinna che da un anno stanno provando a combattere con lui ma, ora anche loro hanno bisogno di aiuto, hanno tantissimi cani e Goku ha bisogno di un amore grande grande, lui ama stare con i suoi simili, ama guardarli e in cuor suo forse vedere correre tanti di loro magari pensa 'domani correrò con loro'".



Grazie



Anna 3355670234 Claudia 3357409288 Tiziana 3316023285

Associazione aiutiamofido

www.aiutiamofido.org