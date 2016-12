foto Da video Correlati Guarda il video 12:49 - A pochi giorni dal lancio del nuovo iPad, Apple ha trovato un involontario e bizzarro testimonial nello zoo di Toronto: un orango. All'animale, annoiato dalla vita dietro le sbarre, è infatti tornato il sorriso dopo che i responsabili della struttura gli hanno "regalato" un tablet della casa di Cupertino. Il gioco preferito dall'orango? Angry-Birds. - A pochi giorni dal lancio del nuovo iPad, Apple ha trovato un involontario e bizzarro testimonial nello zoo di Toronto: un orango. All'animale, annoiato dalla vita dietro le sbarre, è infatti tornato il sorriso dopo che i responsabili della struttura gli hanno "regalato" un tablet della casa di Cupertino. Il gioco preferito dall'orango? Angry-Birds.

Secondo i responsabili dello zoo, il tablet offrirebbe ai primati uno strumento di alta tecnologia per sviluppare le loro capacità cognitive, giocando, creando arte e guardando video. Un'idea che ha riscosso l'interesse del diretto interessato, che fin da subito ha familiarizzato con la novità touch screen.



Ma non è tutto qui. Richard Zimmerman, che fa parte dell'organizzazione per la tutela ambientale "Orangutan Outreach", ha dichiarato infatti di aver visto un estremo interesse negli scimmioni appena ha mostrato loro l'iPad. Inoltre, ha aggiunto, una orango trasferita due anni fa per iniziare una nuova famiglia allo zoo di Memphis, Jahe, potrebbe così rivedere madre e fratello che si trovano ancora a Toronto, grazie alle video chat. Think different, anche allo zoo.