In Virginia il gatto Hank si candida... al Senato

Gli ex governatori della Virginia dovranno affrontare un nuovo avversario per conquistare la poltrona di senatore. Si tratta del gatto Hank. Sono già nati una pagina Facebook, un sito web e un account Twitter, oltre ad una serie di annunci pubblicitari, dove Hank compare in giacca e cravatta, davanti alla bandiera degli Stati Uniti. La sua candidatura in realtà è un modo per raccogliere fondi a favore degli animali abbandonati.

Come ha riferito il Washington Post, il micione sta addirittura reclutando volontari per sostenere la sua campagna. La candidatura di Hank serve anche per prendere in giro i veri candidati senatori.



I suoi sostenitori, già 1.300, sono assolutamente reali e pronti a votarlo nelle prossime elezioni. D'altronde l'America non è nuova ai candidati a quattro zampe: prima di lui era stato Bosco Ramos, un incrocio tra un Labrador e un Rotweiller nero, a correre per la poltrona di primo cittadino a Sunol, in California. Nel 1981 il cane fu addirittura eletto sindaco, anche se solo a titolo onorario.