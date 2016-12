Su Youtube impazza la bradipo mania

12:41 - L'anno scorso fu la volta della lemure mania, nel 2012 il primato dell'animale star del web è tutto dei bradipi. "Meet the sloths" è il documentario che ha fatto scoppiare la bradipo mania e che in brevissimo ha totalizzato tempo milioni di click su Youtube. Il video mostra dei cuccioli di bradipo alle prese con la loro vita quotidiana facendo leva sul loro popolare modo di vivere molto slow-mode.

Realizzato dalla zoologa britannica Lucy Cooke, il video documenta la filosofia "Take it easy" tipica di questi animali, che vivono lentamente tutta la loro vita. Dai commenti sul web sembra che ci sia molto bisogno di "vivere alla bradipo", infatti sono molte le persone che si identificano in questo atteggiamento o vorrebbero avere la possibilità di vivere così, lasciandosi alle spalle i ritmi frenetici alla quale quotidianamente sono sottoposti per via del lavoro. La zoologa ha dichiarato: "Ho reso trendy questi dolci animali. La gente ha bisogno di vivere slow mode e i bradipi rappresentano esattamente questo tipo di filosofia. Farà tendenza".

