E' morto Arturo, l'orso polare "più triste del mondo": l'animale, così definito da animalisti e attivisti, aveva 31 anni e dal 1993 si trovava allo zoo di Mendoza, in Argentina. Rimasto solo dal 2012 per la morte della sua "compagna", l'orsa Pelusa, Arturo ha sempre dovuto soffrire calde temperature (con picchi superiori a 30°C) e aveva solo una vasca in cui rinfrescarsi, peraltro troppo piccola per la sua stazza.