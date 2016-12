Arezzo, campagna social per salvare l'orso comunista: "Io sto con Bruno"

C'era una volta l' Urss e c'era una volta uno stretto rapporto di amicizia con uno dei Comuni più rossi d'Italia, Cavriglia , in provincia di Arezzo , in Toscana. Simbolo di quel legame era Bruno , un orso nato 38 anni fa allo zoo di Tallinn e donato dall'Unione Sovietica . Il Comune, però, ha dato il via a un progetto per il risanamento della sua casa, il Parco di Cavriglia. Gran parte degli animali sono stati trasferiti ma Bruno no. E' considerato troppo vecchio. Così è scattata la raccolta fondi per aiutarlo.

Condividiamo l'appello di IostoconBruno per cercare nuovi volontari il cui contributo sarà determinante per portare avanti i progetti attualmente in corso nel nostro #parcodicavriglia

L'iniziativa si intitola "Io sto con Bruno" e nasce in collaborazione con la Leal, la Lega AntiVivisezionista. L'obiettivo è raccogliere fondi utili a recuperare gli animali ancora presenti nel parco.



Come detto, molti esemplari sono già stati "ricollocati" in altre strutture mentre Bruno, così come un bisonte di nome Arturo troppo grande e troppo anziano per essere spostato, non si muove. "Abbiamo stabilito di accompagnarli a miglior vita da dove si trovano adesso, altrove sarebbe difficile il loro ambientamento. Ma non vogliamo chiudere il parco anzi qualificarlo e rilanciarlo", spiegano dal municipio.