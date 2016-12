Apre a Londra il primo "gufo-bar": tra un drink e l'altro si sta a tu per tu con i rapaci

Sbarca per la prima volta in Europa una moda già molto in voga a Tokyo: aprirà i battenti a Londra, nel quartiere di Soho, il primo bar per gli amanti dei gufi. Nel locale, "Annie the owl", tra un drink e l'altro si potrà socializzare con i volatili notturni. Per sicurezza sarà presente un falconiere professionista, anche se gli animali presenti sono stati tutti addestrati a stare in mezzo alla gente.