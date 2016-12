26 settembre 2014 Antonina e Napoleone, gli asini innamorati Separati con la forza, ora si sono ritrovati Divisi dalla responsabile dello zoo di Poznam per il loro comportamento eccessivamente amoroso, sono tornati insieme grazie a una petizione online Tweet google 0 Invia ad un amico

18:13 - E' una storia di amore che non poteva passare inosservata quella di Antonina e Napoleone, separati con la forza dopo dieci anni di "convivenza" e poi ricongiunti grazie a una mobilitazione popolare. Non si tratta di persone, ma di due asini dello zoo Poznan, in Polonia, divisi dopo che alcune madri si erano lamentate perché avevano assistito insieme ai loro bambini a un accoppiamento. La questione era stata presa a cuore dalla funzionaria locale conservatrice Lydia Dudziak, che aveva convinto il direttore dello zoo a mettere Napoleon e Antosia (questi i loro nomi in polacco) in recinti separati. Ma la decisione ha acquistato grande rilievo: quasi settemila persone hanno firmato una petizione per farli riunire, sono state anche aperte due pagine su Facebook con l'obiettivo di farli ritrovare...Risultato? Un tenero lieto fne: i due innamorati si sono finalmente riuniti.