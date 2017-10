Antartide, strage di pinguini: solo due cuccioli sopravvissuti

È allarme in Antartide per la seconda stagione riproduttiva disastrosa - in quattro anni - dei pinguini di Adelia. In una colonia di 36mila individui sull’Est del continente, infatti, solo due cuccioli sono sopravvissuti dopo la nascita. Tutti gli altri sono morti di stenti. Una vera e propria strage, causata - come hanno spiegato i ricercatori - da un ghiaccio marino troppo esteso, che ha costretto gli adulti a viaggiare per circa 100 chilometri in più del solito in cerca di cibo, lasciando i neonati affamati ed esposti al freddo e alle piogge.