5 novembre 2014 Antartide, pinguini troppo timidi? Per studiarli ecco il fratellino-robot Per ovviare al problema è stato costruito un pinguino telecomandato a distanza, con tanto di telecamera inserita al suo interno

18:52 - Per chi non lo sapesse, i pinguini imperatore sono timidi, anzi timidissimi. Così tanto che è difficile avvicinarli per studiarne il comportamento. Per ovviare al problema, un gruppo di ricercatori, al lavoro in Antartide, guidati da Yvon Le Maho, dell'Università di Strasburgo, ha trovato un metodo semplice e allo stesso tempo strabiliante: un falso pinguino telecomandato a distanza, con tanto di telecamera inserita al suo interno. Gli animali sembrano però non aver avuto dubbi sull'appartenenza del "quattro ruote" alla loro famiglia, tanto che si sono avvicinati e lo hanno trattato come uno dei tanti cuccioli del gruppo. (I risultati dello studio saranno pubblicati sulla rivista scientifica "Nature Methods". Foto Yvon Le Maho/Nature Methods)