Animali: viaggi "canini" on the road, ecco il sidecar per cuccioli centauri

Anche i cani diventano centauri. Il Il Poo-Pee Dog Cruiser è un comodo abitacolo "canino" che trasforma la motocicletta a due o a tre ruote in una sorta di sidecar per cani. Ideato dalla Todd Andler's American Carriage Company, il Poo-Pee si adatta al carattere del cagnolino perché prevede catena e tendina di sicurezza per gli animali più avventurosi. Per un veicolo destinato a tutti i cuccioli "stufi di restare a casa".