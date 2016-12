Animali in pigiama: i 30 più carini del web

06:41 - E se gli amici a quattro zampe sono membri effettivi delle famiglie che li ospitano, perché non devono avere anche loro un pigiamino per andare a cuccia nelle fredde sere d'inverno? Lo pensano molti padroni che ne approfittano per fotografarli e postare le tenere immagini sul web. Ecco il pigiama party animale più simpatico facendo un giro nei social.