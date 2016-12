Animali eroici, tartaruga gigante salva l'amica bloccata sulla schiena

13:57 - Potete chiamarla Donatello, Leonardo, Michelangelo o Raffaello. Proprio come le Tartarughe Ninja del popolare cartone animato appena diventato un kolossal cinematografico, questa eroica tartaruga gigante non ci pensa due volte a intervenire quando incontra un animale in difficoltà. Vedendo un'amica tartaruga rovesciata sulla schiena e impossibilitata a muoversi, il rettile ci mette tutta la sua forza e riesce a ribaltarla, permettendole di tornare a camminare.