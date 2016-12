Angola, coccodrillo stacca con un morso il paraurti di una jeep

bella vita Florida, lʼorso si gode la piscina

Si tuffa, nuota, risale dalla scaletta e si rituffa. L'orso Bruiser è uno degli ospiti del Single vision, santuario che ospita animali selvatici in Florida, ma a vederlo sembra un bambino. Apprezza con totale entusiamo la piscina che il loro angelo custode, Carl, ha montato per far giocare lui e i suoi amici. Guardare...