9 febbraio 2015 Angelo e Dasy, la storia di amore e lutto di due cani randagi Vallo della Lucania (Salerno): la cagnolina è stata investita, il meticcio le sta vicino e la veglia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:44 - Questa incredibile foto mostra in sé tutta la commovente storia di Angelo e Dasy, due randagi innamorati di Vallo della Lucania. Si erano trovati e conosciuti per le strade del comune nella provincia di Salerno. Entrambi abbandonati hanno scelto di unire le loro strade finché un giorno Dasy è stata investita. Il meticcio le è stato accanto fino all'ultimo, vegliandola. Ora Angelo è stato portato in canile. E su Facebook è stato lanciato l'appello per l'adozione: basta contattare Daniela 389 9923798, Francesca 320 8404104 o Marta 392-0288913; o scrivere all'email daniela.devita76@gmail.com Angelo verrà affidato vaccinato, chippato, e dopo controllo pre-affido e firma del modulo di adozione.