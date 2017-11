Ancona, gattino cade in un pozzo profondo 30 metri: i miagolii disperati gli valgono la vita

Chissà come e da quando era finito lì, ma i suoi disperati miagolii sono stati ascoltati da un passante che ha subito lanciato l'allarme. Così, da 30 metri di profondità, è tornato alla luce un gatto di pochi mesi, precipitato in un pozzo asciutto a Monteroberto di Ancona. A trarlo in salvo i vigili del fuoco, che hanno messo in atto le più avanzate tecniche speleo-alpinistiche per raggiungerlo e metterlo in un secchio, poi portato in superficie.