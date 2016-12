31 marzo 2015 Amici a quattro zampe con una missione: tirare su il morale nei giorni tristi Le foto scattate dai padroni quando i loro animali capiscono che è una giornata no diventano virali Tweet google 0 Invia ad un amico

08:24 - Una giornata no può capitare a tutti. Magari per colpa di qualche notizia oppure per una malattia. E gli amici a quattro zampe lo capiscono e sanno che una coccola è fondamentale in questi momenti. I musetti, gli sguardi compassionevoli, un pisolino al fianco del proprio padrone diventano fotografie da condivire con gli utenti del web. E diventa subito virale.