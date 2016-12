America in lutto per Ozzie, l'aquila reale morta d'amore

Come nei film - Una storia che sembrava quella dei film. Ripresa prima dalla famiglia Pritchett, appassionata da sempre di ornitologia, poi dalla Southwest Florida Eagle Cam, che seguiva le gesta della coppia 24 ore su 24. E mentre il loro amore si consolidava, così anche la loro popolarità: 40 milioni di telespettatori appassionati, 92mila "mi piace" su Facebook, il titolo di “coppia piu' celebrata della regione".



Il momento di crisi - Ma, come in ogni film che si rispetti, doveva esserci anche il momento di crisi. Che ha coinciso con l'arrivo di un'altra aquila reale, entrata nei favori di Harriet quando Ozzie era ricoverato in un centro di cura per rapaci a causa di una grave infezione batterica. E, quindi, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Anche per le aquile. Fino a quando Ozzie, di ritorno dalla clinica, ha sfidato in duello il rivale per salvare il suo onore.



Lo shock dei fan - Una scelta che si è rivelata l'ultima. Ozzie, infatti, è morto a seguito delle ferite riportate in battaglia. E ora l'America piange il suo eroe, portatore di quei "forti valori familiari" che tanto hanno fatto grande il Nuovo Mondo.