Amazzonia: la minuscola scimmia è a rischio estinzione, un poliziotto la salva

Il loro compito è quello di difendere la più grande foresta tropicale al mondo. Ma gli eco-poliziotti dell'Amazzonia non si tirano indietro per nulla. Ecco dunque che un agente dell'Esercito brasiliano per l'ambiente ha messo in salvo una piccolissima scimmia a rischio estinzione, grande quanto la sua mano. Il minuscolo primate, un tamarino calvo, era stato trovato ferito da un uomo che vive vicino alla città di Manaus. L'ufficiale se ne è preso cura e lo ha messo in salvo. Il fragilissimo animale ha dunque ricevuto le cure necessarie e potrà ora sopravvivere.