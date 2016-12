8 marzo 2015 Amanti dei cani? Lo show è servito: i cuccioli più belli in scena a Birmingham Sfilate e concorsi al Crufts, uno dei più importanti eventi canini al mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:29 - Se siete amanti dei cani, proprio non potete perdervi le immagini provenienti dal Crufts, uno dei più importanti eventi canini al mondo, che si è tenuto come ogni anno a Birmingham, in Inghilterra. Sotto i riflettori, come delle vere star, i cuccioli più belli e insoliti, protagonisti, per una settimana, di concorsi, sfilate ed eventi rigorosamente... a quattro zampe.