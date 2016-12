Allo zoo di Bussolengo anche i lemuri hanno festeggiato la Pasqua

Uova colorate appese agli alberi, questo il regalo che gli addetti del parco "Natura viva" di Bussolengo hanno fatto trovare agli speciali ospiti della struttura: nove lemuri catta che vivono nello zoo. Si trattava di gelatine di frutta e altre leccornie che sono state spazzolate a tempo di record. Ma non si tratta di uno spettacolo organizzato per il pubblico quanto di un metodo scientifico per garantire il benessere dei primati.

"Bisogna mantenere alto lo stimolo per la ricerca del cibo e lo spostamento del gruppo in funzione delle risorse", fa sapere Caterina Spiezio, responsabile Ricerca e Conservazione del Parco Natura Viva, intervistata da AdnKronos.



Per questo i golosi regali, in occasione della Pasqua, sono stati appesi agli alberi. I lemuri hanno potuto quindi dare la caccia ai loro premi facendosi attrarre da colori e odori.