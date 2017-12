Allarme del Wwf: 16 specie rischiano l'estinzione nel 2018

La situazione nostrana - In Italia per alcune specie come l'orso marsicano oggi si parla di poche decine di esemplari, e lo stesso vale per l'aquila del Bonelli (quaranta coppie), il gipeto (una decina di coppie in Italia, meno di dieci mila in Asia, Africa ed Europa) o per una specie arborea che esiste solo sulle montagne della Sicilia, l'abete dei Nebrodi. A rischio anche la lucertola delle Eolie: adattata a vivere solo su alcuni scogli di queste isole, ce ne sono meno di mille esemplari.



Nel mondo - Tra le specie più a rischio, il rinoceronte di Sumatra, che condivide con tigre e orango la drammatica riduzione delle foreste abbattute per far spazio alle coltivazioni di palma da olio; il lupo rosso (meno di centocinquanta individui), il bradipo pigmeo (alcune centinaia superstite in un'isola panamense), il pangolino perseguitato per le sue scaglie 'miracolose' nella medicina tradizionale, e il chiurlottello, un uccello ritenuto una vera e propria chimera dagli ornitologi data la sua estrema rarità in tutta Europa. Pappagalli ricercati per la loro bellezza e rarità, come l'ara golablu che ha la sfortuna di nidificare proprio nei palmeti pressati dalla deforestazione. E ancora, il cavallo di Przewalski di cui vivono appena duecento esemplari in Mongolia, il Kouprey, un grosso bovide dell'Asia sud-orientale sopravvissuto con un drappello di cinquanta individui alla caccia spietata. Nella mappa c'è anche una specie di corallo, la madrepora oculata scelta come simbolo della distruzione dei fondali del Mediterraneo: è una specie di profondità (250-800 metri) e la pesca a strascico e il cambiamento climatico sono i suoi nemici.