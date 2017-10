Alaska, muore dopo 20 anni Stubbs: il "gatto sindaco"

Il gatto Stubbs, "sindaco" di Talkeetna, piccola cittadina dell'Alaska di appena 900 abitanti, è morto a 20 anni di età. L'annuncio è stato dato dal padrone in un comunicato. Il gatto, che amava bere acqua e erba gatta da un bicchiere per il margarita ed era diventato un'attrazione per i turisti, è morto nella notte tra giovedì e venerdì. Uno dei gattini della famiglia potrebbe prendere il suo posto a breve.

Gli elettori di Talkeetna, che non ha un vero sindaco, avevano eletto il felino dal pelo color miele a primo cittadino nel 1998. Stubbs era sopravvissuto all'aggressione da parte di un cane nel 2013 e dal 2016 viveva per lo più in casa. "E' stato un soldato fino all'ultimo giorno di vita: miagolando tutto il giorno perché ce ne prendessimo cura o perché ci sedessimo con lui sul letto e ci facessimo fare le coccole e le fusa per ore", si legge nella nota della famiglia del "Sindaco Stubbs", come veniva chiamato da tutti.