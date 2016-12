2 ottobre 2014 Alaska, l'adunata dei trichechi: oltre 35mila esemplari si "riuniscono" a Point Lay 'evento, secondo gli esperti, è quanto mai particolare: i trichechi non amano infatti stare ammassati e vivono in piccoli gruppo su lastroni di ghiaccio in mare aperto Tweet google 0 Invia ad un amico

17:26 - Un'insolita adunata quella che si sono trovati davanti in Alaska gli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration: sulla spiaggia di Point Lay, il 27 settembre, si sono dati appuntamento infatti 35mila trichechi. L'evento, secondo gli esperti, è quanto mai particolare: i trichechi non amano infatti stare ammassati e vivono in piccoli gruppo su lastroni di ghiaccio in mare aperto.

Probabilmente lo scioglimento anticipato dei ghiacci, dovuto al riscaldamento globale, avrebbe spinto gli animali al "raduno forzato".