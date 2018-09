Addio all'ara di Spix: si è estinto il pappagallo blu protagonista di "Rio"

Se nel film "Rio" il pappagallo blu , protagonista del cartone animato, è volato dagli Stati Uniti in Brasile per ripopolare la sua specie, nella vita reale purtroppo non c'è stato nessun lieto fine. L' ara di Spix si è estinto: non volerà più nella foresta brasiliana. Ad annunciare la sua scomparsa, come quella di altre sette esemplari di uccelli tropicali, è un’indagine statistica condotta da "BirdLife international" , ong specializzata nella conservazione delle varie specie aviarie esistenti al mondo.

L’ultimo avvistamento in natura di ara di Spinx risale al 2000: alcuni esemplari vivono in cattività. L'obiettivo ora è quello di reintrodurre alcuni esemplari nella foresta, proprio come ha fatto Blu nel cartone animato. Ma questo potrebbe essere inutile perché l'estinzione in questi anni è andata di pari passo con la riduzione dell'habitat naturale. Secondo gli scienziati, infatti, la maggior parte di queste estinzioni è imputabile proprio alla deforestazione del Sudamerica.



"Quando si parla di estinzioni la gente pensa ai dodo, ma le nostre analisi dimostrano che le estinzioni non solo continuano ma stanno anche subendo un’accelerazione", ha afferma Stuart Butchart di BirdLife international. Lo riporta La Stampa. "Storicamente, il 90% delle estinzioni riguardava piccole popolazioni di uccelli che vivevano isolate su isole remote. Ma ora è in corso un’ondata crescente di estinzioni continentali a causa della perdita di habitat innescata da agricoltura e disboscamento non sostenibili".