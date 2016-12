30 ottobre 2015 Addio a Tillman, il bulldog campione di surf e skateboard diventato una star del Web Il cane è stato stroncato da un attacco cardiaco all'età di dieci anni. Ad annunciarlo su Facebook a milioni di fan è stato il suo padrone Ron Davis Tweet google 0 Invia ad un amico

14:03 - "Mi rincresce annunciare al mondo la scomparsa di un'autentica leggenda... il mio migliore amico Tillman è morto la scorsa notte per causa naturali". Sono queste parole con cui Ron Davis ha comunicato a milioni e milioni di fan la scomparsa di Tillman, il bulldog diventato una star del Web per le sue straordinarie abilità su surf e skateboard e stroncato da un attacco cardiaco all'età di dieci anni.

"Abbiamo speso dieci anni insieme tra surf, skateboard e avventure, sempre insieme. Grazie per tutti i momenti stupendi, Tilly", ha scritto Davis nel suo post di addio su Facebook. "Era la mia ombra ed era davvero un cane incredibile – ha affermato in un'intervista - e con i suoi video è riuscito a far sorridere milioni di persone".



Tillman, inserito anche nel Guinnes dei Primati, aveva fatto la sua prima apparizione in video nel 2007 e da lì la sua popolarità era cresciuta a dismisura, superando 20 milioni di visualizzazioni con una sola performance.