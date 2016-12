Addio a Cannella, il cane "dottore"

Sono centinaia i messaggi di cordoglio che in queste ore piangono Cannella: il dolcissimo labrador si è spento a 12 anni portandosi dietro un capitale gigantesco di buone azioni fatto di tutti i momenti lieti regalati a centinaia di bambini malati dell'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Cannella era il simbolo dell'attività di pet therapy svolta in ospedale dall'associazione no profit Antropozoa e finanziata dalla stessa Fondazione Meyer. "Ci mancherai moltissimo - si legge - per sempre". Il cane-dottore è stato anche protagonista di quattro pubblicazioni scientifiche.