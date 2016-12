Addestratore australiano porta sul surf i cani per insegnare loro l'obbedienza

Di addestratori di cani è pieno il mondo, ma il metodo seguito dall'australiano Chris de Aboitiz per insegnare le regole di comportamenti agli amici a quattro zampe è sicuramente unico. Perché il dog trainer della terra dei canguri insegna ai cani difficili e ai loro padroni ad andare insieme in mare sul surf. E i risultati sembrano essere strabilianti. Lo stesso de Aboitiz da 10 anni porta sul surf i suoi quattro cani, Max, Murph, Rama and Millie.