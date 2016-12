1 ottobre 2014 Ad Amsterdam il primo zoo dedicato agli organismi più potenti della Terra: i microbi Sono invisibili ma ci permettono di respirare e nutrirci, e hanno portato la vita sul pianeta. Di certo non ricevono l'attenzione che meritano Tweet google 0 Invia ad un amico

17:43 - Uno zoo ad Amsterdam apre le sue porte per scoprire l'altra faccia del mondo animale, quella invisibile, da cui deriva la Vita. Micropia, lo zoo che mostra al pubblico batteri, miceti e virus invece di leoni, elefanti e giraffe, nasce da un progetto durato 12 anni e costato 10 milioni di euro. "Gli zoo hanno la tendenza a mostrare solo una parte della Natura, vale a dire i grandi animali - spiega il direttore dello zoo Reale Haig Balians - . Oggi noi vogliamo mostrare la Natura microscopica".



Il mondo invisibile che il museo rivela è un mondo spesso dimenticato, anche se a torto. I microrganismi non solo sono stati i primi a popolare la Terra, ma sono tutt'ora essenziali per la vita sul pianeta: basti pensare che il 50% dell'ossigeno presente nell'atmosfera terrestre è prodotto dalle microalghe degli oceani.



Oltre a produrre ossigeno i batteri sono vitali anche per la nostra nutrizione: quelli presenti nel nostro intestino digeriscono il cibo che mangiamo. Senza contare che i batteri ci aiutano a produrre vino, birra, formaggio, pane. In un corpo umano sono presenti 100 trilioni di microrganismi: in totale, un chilo e mezzo di minuscole forme viventi che ci portiamo a spasso ogni giorno.



I microrganismi sono presenti sulla crosta terrestre da 3,5 miliardi di anni, e in questo tempo si sono adattati a vivere in qualsiasi ambiente: corpo umano compreso. I batteri chiamati a ragione "estremofili" sono quelli che amano vivere nei posti più impensati: geyser, laghi vulcanici acidi, persino nei reattori nucleari. Dove c'è cibo c'è vita, e i batteri si sono adattati a digerire qualsiasi cosa, dai metalli, agli acidi, a petrolio e gas naturale.



Se l'età della Terra, 4,6 miliardi di anni, fosse messa in parallelo con un anno solare, i microrganismi comparirebbero già a febbraio, mentre i mammiferi a metà dicembre. L'uomo? Farebbe la sua comparsa il 31 dicembre, un secondo prima della mezzanotte.