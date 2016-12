8 giugno 2014 Zurigo, gli elefanti nell'acquario Sei pachidermi sono ospitati nel parco "Kaeng Krachan" che ha aperto i battenti nella città svizzera. Per loro è stata costruita anche una vasca panoramica dove poter fare il bagno Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:03 - I turisti guardano incuriositi un elefante fare il bagno nell'acquario del nuovo parco per pachidermi di Zurigo. Dopo tre anni di lavori per costruirlo, il parco "Kaeng Krachan" ha aperto i battenti ai visitatori quest'anno. Si estende su 11.000 metri quadrati e offre un'ampia zona per ospitare i sei elefanti dello zoo della città svizzera.