5 marzo 2014 Zoo di Chicago, il nome del baby gorilla scelto attraverso un sondaggio La Chicago Zoological Society che ha in gestione la struttura ha fatto votare il pubblico per scegliere l'appellativo da dare al cucciolo: è stato chiamato Nora Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:46 - E' stato quattro mesi senza un nome, da novembre quando mamma Koola lo ha dato alla luce. La Chicago Zoological Society, che gestisce lo zoo locale, ha quindi indetto un sondaggio tra il pubblico per scegliere come chiamare un cucciolo di baby gorilla. Dopo due settimane di votazioni, l'ha spuntata Nora, che ha raccolto più di metà dei 70.000 voti espressi. Battuti nell'ordine Alima, Amelia e Emma.

Nora è nata lo scorso novembre da Koola, un gorilla di 18 anni. Il baby gorilla è in costante contatto con la sua mamma, come spiegato da Craig Demitros, responsabile dei primati della Chicago Zoological Society. "Ha da poco cominciato a muoversi e ad arrampicarsi sulla schiena di Koola. Sta crescendo a piccoli passi e sta sviluppando una sua indipendenza motoria. E' come un bambino piccolo, occasionalmente mangia del cibo che cade dalla bocca della mamma".



Nora vive con altri quattro gorilla presso la struttura di Brookfield della quale è una grande attrazione.