World Lion Day, il leone ruba la scena

09:11 - Il dieci agosto si celebra la giornata mondiale dei leoni, un modo per ricordare l'importanza di questa razza in via di estinzione. In questo video Kevin Richardson, "il sussurratore" prova a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento, ma qualcosa non torna...Il suo amico Tau pare non gradire e ruba tutta la scena...