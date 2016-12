Whisper, il primo cane a fare base jumping: polemiche sul proprietario

13:06 - Dean Potter, famoso nel campo degli sport estremi e del base jumping, non si accontenta più dei record personali. L'atleta americano infatti ha deciso di coinvolgere nella sua ultima impresa il suo cane, Whisper. Dean ha indossato una tuta alare, ha messo in spalla uno zaino con dentro l'animale e si è lanciato nel vuoto da una montagna. Il base jumping è stato filmato da una telecamera GoPro, fino al momento dell'atterraggio, quando il cane è sembrato piuttosto sollevato di aver toccato il suolo. L'impresa, compiuta in Svizzera, è costata al performer polemiche e critiche da parte di associazioni animaliste, ma anche di molti suoi fan, riporta l'Huffington Post Usa.