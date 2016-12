Visita dal dottore per l'orango

11:57 - "Prego si accomodi sul lettino e dica ahhhh". Normale visita dal medico se a farsi controllare non fosse un orango... L'animale è stato preso a carico dal Sumatra Orangutan Conservation Programme in Indonesia, dopo che è risultato ferito da alcune schegge di proiettili. L'animale era stato trovato e salvato il 15 aprile a Langkat, zona in cui gli orango sono spesso vittime dei bracconieri.