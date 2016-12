Veneto, si cerca l'orso Madi

14:16 - E' giallo sull'orso Madi. L'animale con il radiocollare che si muove tra la bassa bellunese, i colli trevigiani fino a raggiungere Conegliano, avrebbe fatto perdere le sue tracce da almeno un mese. Gli ambientalisti sollecitano le autorità perché si teme che possa essere stato vittima di qualche bracconiere. Il grande predatore era stato catturato tra il 20 e il 21 maggio dell'anno scorso in Friuli e gli era stato applicato il radiocollare per consentire una costante localizzazione. L'orso non ha un'indole particolarmente aggressiva, ben diverso invece da Gen15, l'altro grande predatore che si muove nelle stesse zone e che si è reso protagonista di diversi attacchi a greggi e a mucche al pascolo. Il timore è che qualcuno possa aver scambiato Madi per il suo vorace simile ed averlo abbattuto. Ma le autorità non escludono un'ipotesi meno drammatica e cioè che la batteria del radiocollare sia sia scaricata, impedendo quindi al trasmettitore di emettere segnali