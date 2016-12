10:40 - Se esistono camper per gli esseri umani, perché non pensarne anche di adatti ai cani? Dev'essere stato questo il pensiero di Judson Beaumont, progettista e designer di Vancouver che ha ideato questi van davvero mini, su misura per i nostri quattrozampe. Forse non dotati di tutti i comfort, ma assolutamente "stilosi". Vedere per credere.