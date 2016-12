29 marzo 2014 Usa, vita con cuccioli... coppia del Wisconsin "adotta" due orsetti abbandonati David e Lana Fechter gestiscono una riserva naturale. Quando hanno saputo che allo zoo di Chicago, due cuccioli di orso erano stati "ripudiati" dalla madre, non si sono tirati indietro... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:11 - David e Lana Fechter, una coppia del Wisconsin, gestiscono una riserva naturale. Quando hanno saputo che allo zoo di Chicago, due cuccioli di orso erano stati "ripudiati" dalla madre, non si sono tirati indietro ed ecco che Lewis e Clark sono entrati a pieno titolo nella famiglia.

"Sono come bambini di due anni, hanno bisogno di continue attenzioni", ha spiegato Lana che oggi è di fatto una mamma adottiva a tempo pieno. "Fino a quando non saranno abbastanza grandi da poter prendersi cura di se stessi e vivere come gli altri animali che abbiamo nella riserva, vivranno dentro casa", ha spiegato la coppia di "neo genitori".