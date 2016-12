Usa, un amore unico tra un uomo e un puma: "Come padre e figlia"

14:23 - Giocano, si scambiano effusioni e passano ore insieme come fossero padre e figlia. Si tratta dell'amore tra Mario Infanti, un musicista della Florida, e il suo puma Sasha, un esemplare femmina di 13 anni che l'uomo tiene in casa da quando era ancora un cucciolo.

Con il passare del tempo il loro legame è diventato indissolubile come quello tra padre e figlia, e lo stesso Mario ha dichiarato che quando Sasha fa le fusa diventa l'uomo più felice del mondo. Il chitarrista jazz dedica tutto il tempo della sua vita all'inseparabile puma che inizialmente dormiva addirittura nel suo letto insieme alla moglie Lauren, poi però diventata troppo grande, aveva iniziato a mangiare anche il letto. Nonostante i suoi 100 chili di "irruenza", Sasha è felice in casa Infanti a tal punto che quando il signor Mario esce per andare a lavoro, lei si rattrista e si consola solamente con una doppia razione di carne fresca.