Usa, tutti pazzi per l' "Orso Polpetta"

17:09 - C'è chi viene beccato con le mani nella marmellata e chi, come questo orso bruno, con le zampe nella spazzatura. Polpette gustose che hanno attirato l'animale a frugare nei rifiuti ora viene soprannominato dagli americani "meatball the bear". Una vera e propria superstar di 180 kg che si aggirava nella periferia di Los Angeles cercando qualcosa con cui saziarsi. Catturato, l'orso polpetta, ora è ospite in un centro rifugio in California. Intanto è diventato talmente famoso che già circolano gadget e magliette con la sua immagine stampata sopra. Adesso c'è chi reclama i diritti d'immagine della nuova superstar.