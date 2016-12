Usa, torta di compleanno per la baby gorilla abbandonata dalla madre

08:45 - Non c'è compleanno senza torta. Anche quando a festeggiare il suo primo anno di vita è un gorilla. Così lo zoo di Cincinnati, in Ohio, ha deciso di rispettare la tradizione per la giovane Gladys che ha avuto la sua torta a base di riso, uva passa, banane, patate dolci e biscotti. La baby gorilla ha condiviso il suo giorno di festa con la mamma adottiva: Gladys, subito dopo la nascita, è stata infatti abbandonata dalla madre, ma come si vide, tra il personale dello zoo e i nuovi "genitori", ha trovato una famiglia adottiva più che amorevole.