Usa, piccoli pinguini crescono: immagini dalla nascita

Le immagini di animali piacciono molto a grandi e piccini, soprattutto se si parla di cuccioli. Nello zoo del Nebraska sono nati da un paio di mesi cinque esemplari di pinguino. Hanno passato ben 36 giorni in incubatrice per poi uscirne così. Appena schiuso l'uovo la loro pelle risulta umida ma, per diventare adulti, devono trasformare il loro pelo in piume impermeabili. Qualcuno ha voluto immortalare questa fase della crescita per mostrarla al mondo intero.