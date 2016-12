10:16 - Il piccolo orsetto vaga senza una meta, perso in un ambiente che non conosce. Nel video che arriva dagli Usa si vede un cucciolo aggirarsi all'interno di un'officina per la riparazione delle auto. Tra pick-up e auto guaste, l'orsetto si avvicina ai meccanici per cercare un po' di affetto. L'animale non trova più la mamma, in un habitat non suo e senza trovare la via di "casa".

La scena è stata ripresa da un meccanico americano, dove l'orsetto sembra piuttosto agitato. Gomme di scorta e crik non gli sono familiari, ma il cucciolo si è allontanato dalla madre. Le persone sono incuriosite e cercano di non spaventarlo; è lui stesso comunque ad avvicinarsi per trovare aiuto e conforto.