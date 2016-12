19:06 - A un primo rapido sguardo possono sembrare tre gattini, affamati e giocherelloni, in cerca di affetto. In realtà si tratta di tre cuccioli di puma, rimasti orfani dopo che un cacciatore ha ucciso la loro madre. Quando, all'inizio di gennaio, sono stati portati all'Oregon Zoo di Portland, negli Stati Uniti, e affidati a esperti veterinari, erano disidratati e impauriti. "Senza l'aiuto del genitore non erano in grado di procacciarsi cibo e sopravvivere", spiega Michelle Schireman della'Aza, Association of Zoos and Aquariums.



Ora, dopo cinque settimane di cure, somministrate con colmi biberon, sono pronti per essere trasferiti nella loro nuova casa, lo zoo di Asheboro, nella Carolina del Nord.