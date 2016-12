Usa, cavallo di operaio vince il prestigioso derby del Kentucky

17:06 - La favola di California Chrome, cavallo che ha vinto il derby più ambito e ricco d'america sta facendo il giro del mondo. Non ha sangue blu, non ha un pedegree invidiabile ed è figlio di due cavalli qualsiasi, eppure ha stravinto lasciando tutti a bocca aperta. California Chrome, cavalcato da Victor Espinoza ha percorso 2 chilometri in soli due minuti, un tempo da record. Dopo una partenza incerta, si è allungato veloce verso la metà staccando gli avversari e tagliando per primo il traguardo.

Un sogno che diventa realtà per Perry Martin e Steve Coburn, operai del Nevada, da sempre appassionati allevatori di cavalli. Nel mondo dei cavalli venivano considerati due outsider, tanto da essere soprannominati buffoni. Ma nella vita l'importante è crederci e loro ci hanno creduto, allenando California Chrome con amore e fatica e il puledro li ha ripagati diventando il nuovo re delle corse.