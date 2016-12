11 aprile 2014 Usa, allarme allo zoo: scimpanzè in fuga! Dopo aver spezzato un ramo di un albero all'interno del recinto in cui sono normalmente ospitati, uno degli scimpanzé lo ha usato come scala e ha convinto altri compagni a seguirlo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:45 - Sono le 16 di giovedì quando al Kansan City Zoo scatta l'allarme rosso: sette dei dodici scimpanzé si sono dati alla macchia e vagano liberi nei pressi della struttura. Il piano di fuga, secondo Julie Neemeyer, direttrice dello zoo, è da attribuirsi a Caesar, uno dei più intelligenti degli animali: dopo aver spezzato un ramo di un albero all'interno del recinto in cui sono normalmente ospitati gli scimpanzé, non solo lo ha usato come scala, ma ha anche convinto altri compagni a seguirlo. Il brivido della libertà è però durato poco: poco prima dell'orario di chiusura, i fuggitivi erano stati ricondotti nella loro gabbia.