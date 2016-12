Usa, 350mila dollari per sparare a un rinoceronte

16:58 - Quando si dice che per i soldi si fa proprio tutto... Una società che organizza safari di Dallas ha venduto a un anonimo cacciatore il permesso di abbattere un esemplare raro di rinoceronte nero. Ben 350mila dollari che comprendono viaggio con le spese accessorie per andare in una riserva sudafricana, scorta delle guide locali e autorizzazione a sparare. Ovviamente gli animalisti non ci stanno e hanno già raccolto più di 75mila firme di protestare. Gli organizzatori, a difesa della loro scelta, si sono giustificati dicendo che l'intera somma sarà devoluta ad un fondo per la tutela dei rinoceronti in Namibia e che l'animale che verrà ucciso sarà un esemplare anziano. In poco più di cinquant'anni i rinoceronti neri sono passati da essere 40mila a 5mila: tutto questo perché il valore del loro corno sfiora i 65mila dollari al chilo.