13 gennaio 2014 Uruguay, capodoglio trovato morto

07:08 - Un capodoglio di oltre 16 metri è stato trovato morto sulla spiaggia di Montevideo, la capitale uruguayana. Si tratta di evento raro e inspiegabile, che ha attirato l'attenzione di decine di persone incuriosite dal ritrovamento del cetaceo. La carcassa dell'animale non presenta lesioni evidente, il che rende per ora impossibile determinare le cause della morte.