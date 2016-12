15:23 - Due "cuccioli" che giocano insieme. Il cucciolo di cane, anzi di bulldog, mostra tutto il suo affetto all'altro cucciolo, quello d'uomo. Che però non sembra gradire più di tanto le attenzioni e le effusioni canine, almeno a giudicare dalle smorfie e dalle espressioni non esattamente felici. Lui però, il piccolo bulldog, non capta il messaggio e insiste: non lo molla un attimo e continua imperterrito con le sue animalesche manifestazioni d'affetto.